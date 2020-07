RAUL OJASSAAR | Konstantin Vassiljev avas Pandora laeka

Mõlemad on ausad küsimused ning Vassiljevi frustratsioon on kindlasti inimlikult mõistetav, kuid leian, et sellest hoolimata oli tema käitumine ebasportlik. Miks? Sest rikuti vaikimisi kehtivaid käitumisreegleid, mille järgimisega olid Tammeka mängijad arvestanud. Lihtne nüanss: kui Pechter oleks teadnud, et Vassiljev ei suvatsegi palli tagasi visata, oleks väravavaht palli oma väravast hoopis kaugemal üle küljejoone saatnud.

Jalgpallireeglid sätestavad, et kohtunikul tuleb mäng seisma panna juhul, kui ta leiab, et mängija on tõsiselt vigastatud – kergema vigastuse korral võib lasta mängul jätkuda. See kehtib aga ainult juhul, kui pall on mängus – kui pall on auti visatud, tuleb vilemehel viga saanud mängija üle vaadata. Kohtunikega vesteldes selgub, et krambid ei ületa üldjuhul tõsise vigastuse kujuteldavat piiri, mis nõuaks mängu viivitamatut peatamist. Samas ei saa ju eeldada, et võistkonnakaaslased jätkaksid ründamist, kui näevad, et kaaslane – seda enam, et kaitsemängija – on pikali ja krampides. Seepärast ei saa keegi Pechterile ette heita, et ta palli auti viskas.

Mängureeglid, isegi kirjutamata reeglid, lepitakse kokku ikkagi enne platsile minemist, mitte ei kohandata neid mänguseisu, olukorra ja iseenda vajaduste järgi. Isegi kui Vassiljev leiab, et sellises olukorras ei ole ka edaspidi floradel põhjust palli tammekatele tagasi anda, tuleks sellisest suhtumisest teada anda varem, mitte juba siis, kui pall on auti löödud või visatud. Jah, Vassiljevit tuleb tunnustada selle eest, et ta andis Tammeka mängijatele oma kavatsusest teada enne palli mängu panemist, kuid moraalset õigust selliselt käituda tal siiski polnud.