RAUL OJASSAAR | Igav jalgpall üha kiiremini pöörlevas maailmas

Paradoksaalsel kombel võib selleks segavaks faktoriks olla ka jalgpall ise. Meistrite liiga õhtutel olen tihtipeale pannud ühe mängu tööle televiisorist ja teise arvutiekraanilt, et ühel ajal toimuvate kohtumistega kursis olla, ent lõpuvilede kõlades olen taibanud, et õigupoolest ei jälginud ma kumbagi mängu piisavalt süvitsi, et olla näiteks võimeline neid pealiskaudseltki analüüsima. Tähelepanu rändab pidevalt kahe mängu vahel ning hajub aeg-ajalt sootuks.

Kõige selle tõttu olen viimasel ajal üritanud endale sisse harjutada reeglit: kui vaatan jalgpallimängu, mida ma tõesti näha tahan, hoian arvuti ja telefoni endast eemal, et käsi automaatselt muu info järele ei haaraks.

Kusjuures probleem ei ole ainult minus. Olen viimasel ajal kuulnud, et ka mitu tuttavat on ennast täpselt samasugusest olukorrast avastanud. Kas jalgpall on siis tõesti nii igav, et ilma „abivahenditeta“ ei suuda tänapäeva inimesed seda enam kodus diivanil vaadata?

Infoühiskonna probleem

Juba aastaid on räägitud, et inimeste attention span ehk võime millelegi süvenenult keskenduda, ilma et midagi meie fookust häiriks, on drastiliselt kehvenenud. Palju on viidatud uuringule, mille tulemusena leiti, et kui 2000. aastal suutis keskmine inimene keskenduda 12 sekundit, siis 2015. aastal juba vaid 8,25 sekundit.

Ühest küljest on probleemi olemuses lihtne valem: asju, millele me keskenduda tahaksime või mis ise meie tähelepanu nuruvad, on tänapäeval üha rohkem, aega on ühes ööpäevas aga endiselt vaid 24 tundi.

Infoühiskonnas on tohutult palju erinevat, mis meie tähelepanu endale soovib ja selle nimel võitleb, ennast võimalikult atraktiivseks muutes. Kuidagi peab ju teistest eristuma, silma jääma – muidu sulandutakse halli massi. See võitlus omakorda üha kergitab meie tähelepanukünnist: selleks, et inimest köita, tuleb olla üha põrutavam, rabavam, erilisem, fenomenaalsem.

Kes meist paneb enam tähele näiteks internetilehekülgedel vilkuvaid bännereid või hüpikreklaame? Mäletan aga hästi, kuidas 2000. aasta paiku kogunes kogu meie pere arvuti taha, sest netis surfates teatas värviline ja vilkuv kiri ühtäkki, et olen selle lehe miljones külastaja ja tänu sellele võitnud suure rahasumma. Kaalusime tõsiselt, kas peaksime juures olnud telefoninumbrile helistama! Tänapäeval ei kuluks ilmselt poolt sekunditki, enne kui tüütu bänneri kiirelt kinni panen – kui reklaamiblokeerija üldse midagi sellist läbi laseb. Massist eristumine on tehtud keerulisemaks kui kunagi varem.

ETV asemel Netflixi?