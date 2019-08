Pohlak peaks palka saama jalgpalliliidust, mitte Flora sõprusmängude korraldamise eest

FC Flora reedene 0 : 1 kaotus Tartu Tammekale tõstatas taas küsimuse, kui otstarbekas oli Flora meeskonna jaoks sõpruskohtumine, mis peeti üle-eelmisel pühapäeval võõrsil Itaalia esiliigaklubi Pisaga. Florakad nägid platsil väsinud välja, klubi peatreeneri Jürgen Henni sõnul olid selle põhjustanud viimaste nädalate jooksul peetud viis rahvusvahelist kohtumist ja nende pärast reisimine.

Sellise sportlikus mõttes võrdlemisi tarbetu kohtumise korraldamist võib kaitsta või hukka mõista, kuid on selge, et see oli kasumlik. Ent kui palju sellest summast läks klubile, kui palju piltlikult öeldes Aivar Pohlaku taskusse?