Piinlik lugu: Tallinna meer leelotab Putini laulu, aga Venemaa spordisangar hurjutab omasid

Probleemi eitamine, asja tuuma vältimine ja hädaldamine stiilis: „Poliitiline tagakius!” See on olnud 2016. aastal avaldatud McLareni raporti järel Venemaa poliitikute, spordijuhtide ja paljude sportlaste läbiv joon.

Raport paljastas, kuidas Venemaa võltsis Sotši olümpial tohutu paljude dopinguproovide tulemusi. Moskva antidopingulabori juht Grigori Rodtšenko võttis omaks, et lasi enne kontrollide tulekut hävitada 1417 proovi. See on suur hulk, neid purke ei pissinud täis valitud seltskond. Lühidalt: selgus, et Venemaa antidopinguagentuur on sisuliselt töötanud dopinguagentuurina.