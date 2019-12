Paraku juhtub tihti, et hea idee teostatakse poolikult. Nii on ka spordiseaduse muutmise eelnõuga. See, et eelnõu lubab maksta lepinguga sportlastele maksuvaba toetust, on hea. Sportlase jaoks on treenimine ja võistlemine töö, mille eest ta tahab saada palka. See peaks andma ka sotsiaalsed garantiid, mis stipendiumidega manööverdamise korral puudu jäävad.