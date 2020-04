PEEP PAHV | Olümpia pühalikkus äriliste ambitsioonide ja kadeduse kastmes

Tänapäeva informatsioonist ja sündmustest üleküllastunud maailmas kipuvad tõelised väärtused ununema. Seepärast on kultuuriministeeriumi plaan eraldada ERR-ile raha järgmisel suvel toimuva Tokyo olümpia ülekannete ostmiseks viinud kriitikute fookuse valedele radadele. Kui üks meediakontsern pääseb raha röövivast projektist, võib konkurentidel tekkida ebaõiglustunne, kuid tegelikult on kõige tähtsam see, et olümpiamängude ülekanded ei satuks kahtluse alla ning jõuaksid Eesti inimesteni täismahus ja parima kvaliteediga.