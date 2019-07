Milleks luuakse võistkond – kas tõesti üksnes võitmiseks?

Meistriliigast lahkuti küll jutuga, et võib-olla tullakse varsti tagasi, aga samad laused on saatnud teistegi väikelinnade esiliigasse taandumisi. Tagasitulek on võimalik, aga ei usu enne, kui näen.

Rakvere VK juhtide otsust meistriliigas mängimisest loobuda ma kritiseerida ei taha ega oskagi. Eks niigi on seda tehtud päris töö ja pere kõrvalt, väikeses kohas eelarvet kokku saada ja mängijaid hoida on piinarikas. Tasapisi sai jaks ja õhin otsa, klubi 17 asutajaliikmest kaks kolmandikku pudenes laiali. Tegelikult vastupidi, soovin hoopis urmassõõrumaalikult siiralt tänada klubi presidenti Raigo Pärsi ja teisi asjaosalisi tehtud töö eest. Kiidusõnad ka kõigile nende klubide eestvedajatele, kellel jätkub võhma edasi punnida!

Küll aga on mõni lause jäänud pähe kõlama, nende üle on huvitav mõtiskleda.