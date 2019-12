MÄRT ROOSNA | Hea korvpallirahvas, on aeg... rääkida kommunikatsioonist

Minu arust oleks see elementaarne käitumine. Mitte et tehakse kuskil koosolekul otsus ja siis inimesi teavitatakse sellest alles peaaegu kaks kuud hiljem. See jätab pigem mulje, et Rocki taassünnist – mis iganes kujul – ei tahetagi midagi kuulda. Aga miks? Minu arust pole Eestis ükski ala ega alaliit nii tugev, et võiks lubada endale huviliste tõrjumist. Ja kui Rock on alustanud veidi teisest otsast, kogukonna kaasamisest, ning on värvanud juba 600 liiget, siis tuleks seda tööd austada. See, mismoodi Rock ja praegu kõrgeimal tasemel kaasa lööv Tartu Ülikool peaksid suhestuma ning kas ja kuidas koostöö võiks välja näha, on juba iseküsimus. Muidugi on ka kummaline, et tekkinud arusaamatuste lahendamise platvormiks valitakse meedia. Soovin osapooltele jõulurahu südamesse ja loodetavasti saadakse omavahel asjad selgeks jutustatud.

Paraku selliseid kommunikatsioonihäireid on juhtunud ka varem korduvalt ja julgen väita, et see pole ühekordne asi, vaid pigem sümptomaatiline. Näiteid: Eesti kandideeris EM-i korraldusõigusele, kui sellest aga ilma jäädi, siis selgus, et alaliidu peasekretäril Keio Kuhil on liiga kiire, et meedia kommentaaripalvele vastu tulla ja pressiteate mõnele lausele lisa ei saadudki. Ei kujuta ette, et selline lugu oleks võinud juhtuda jalgpalli- või ka võrkpalliliidus. Kohati mulle tundub, et keegi justkui ei saa aru, kui paljudele inimestele korvpall korda läheb ja et kui helistab ajakirjanik X, siis tegelikult suheldakse tema kaudu tuhandete kossusõpradega. Huvitav, kas Kuhi poleks kommentaare jaganud ka siis, kui Eesti oleks EM-i korraldusõiguse saanud?

Kui sai avalikuks, et noortekoondise peatreener ja alaliidu spordidirektor oli noortega EM-ile sõites alkoholiga liialdanud, küsis Postimees mõistagi ka korvpalliliidu presidendi Jaak Salumetsa seisukohta. Ja mida siis härra Salumets Erko Litvjakovile vastas? „Mina olen juba vana kala, noored ajakirjanikud ei suuda mind Visnapuuga seoses lõksu püüda. Kui soovite infot, siis lugege seda, mis juba kirjutatud on.” Ja kõik. No mis vastus see on? Kui on mingi jama majas, oleks mõistlik selgitada, avatult rääkida, mitte ajada kummalist käojaani.

Ka koondise uue peatreeneri Jukka Toijala presentatsioon oktoobris võinuks sutsu sujuvam olla. Kolmapäeval tehti otsus ja mitte just maailma kõige tuntuma korvpallitreeneri valimine tekitas ausalt öeldes paljudes segadust ja pettumust. Alaliit võinuks nüüd kohe ühes otsusega ka põhjalikult selgitada, mis mees Toijala on ja miks just tema valiti, aga Kuhi oli vastuoksa väga napisõnaline. Põhjus oli proosaline: kui kohe kõik ära rääkida, siis pole reedeks kavandatud pressikonverentsil mõtet.