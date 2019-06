MÄRT ROOSNA | Creţust, teravatest küsimustest ja mugavatest taskuajakirjanikest

Ajakirjanik: „Kuna me ei saanud Hispaania mängu järel rääkida (Creţu lahkus kohe 0:3 kaotuse järel saalist ning alaliidu töötajal ei õnnestunud hoolimata ajakirjanike palvetest teda intervjuudeks tagasi kutsuda), siis esmalt uurin, kas olukord oli siis sinu jaoks veidi murettekitav või mitte?”

Creţu (ründavalt): „Mida sa tahad kuulda?”

Ajakirjanik: „Vabandust?”

Creţu: „Mida sa tahad kuulda?”

Ajakirjanik: „Teie vastust.”

Creţu: „Mida? Et kas ma muretsen või?”

Ajakirjanik: „Jah.”

Creţu: „Ei, ma ei ole mures. Okei, muid küsimusi?”

Küsija ei olnud mina, vaid Postimehe ajakirjanik Andres Vaher. Tema arvamust asjast saab lugeda SIIT. Minu arvates selline reporteri peedistamine on ebavajalik ning esitatud küsimus, arvestades alagrupiturniiri lõppu (kuivad kaotused Hollandilt ja Hispaanialt), oli ju omal kohal.

Väide nr 3

Rinaldo: see oli selline omavaheline jagelemine, antud ajakirjaniku ja Creţu suhted on halvad.

Minu vastus: mul on seda päris ausalt öeldes raske kommenteerida. Mina isiklikult kellegi peale solvunud ei ole, viha ei pea ja loodan, et koostöö jätkub mõistlikult. Aga kuhugi tuleb tõmmata piir, sestap otsustasin seekord Creţu reaktsiooni avaldada. Lõpuks ongi see minu töö: küsida ja kirja panna, peegeldada maailma nii nagu see on.

Olen ajakirjanikuna alati üritanud hoida suhteid allikatega professionaalsel tasemel ehk suhelda inimestega meeldivalt, visata ka nalja, kuid mitte muutuda liiga lähedaseks. Olen teistelt inimestelt kuulnud, et osad minu kirjutatud lood ei ole Creţule alati meeldinud, kuid isiklikult pole ma kirjutatu kohta tagasisidet saanud. Mina ise suhtun temasse kui inimesse hästi ja austan teda kui treenerit väga. See ei ole muutunud, ma aktsepteerin ta iseloomu eripärasid.

Ma ise arvan, et mu klapp temaga oligi mitu aastat väga hea. Korduvalt olen saanud kiita, et võrkpalli nii hingega kajastanud olen. Kui Eesti võitis 2016 esimest korda Euroopa liiga ja mind polnud finaalturniiril kohal, saatis Creţu mulle võitu tähistades karikast toreda pildi. Probleem tekkis siis, kui koondisest jäeti välja Keith Pupart ja Martti Juhkami. Kuna meediale saadetud pressiteates seda ühegi sõnaga ei selgitatud, siis helistasin treenerile, et aru saada, miks ta nii otsustas. See kahe aasta tagune intervjuu oli väga emotsionaalne ja minu arvates jäid need küsimused ikkagi õhku.

Kusjuures toona ma teadsin oodata, et Creţu reaktsioon tuleb nende küsimuste peale väga äge (jätsin palju emotsionaalseid lauseid kirja panemata) ja tema intervjueerimine ei olnud kindlasti meeldiv ülesanne. Aga kui nimekirja vaadates küsivad kõik võrkpallihuvilised, et miks neid kahte meest koondises pole, kui see on teema number üks, siis kuidas saab üks ajakirjanik jätta selle küsimuse esitamata ja süüdimatult lobiseda märksa vähem olulistel teemadel? Minu arust ei saagi. Mina vähemalt ei saa. Kui ajakirjanik loobub ägeda reaktsiooni kartuses oluliste teravate küsimuste esitamisest, pidades tähtsamaks häid isiklikke suhteid, siis ta devalveerub, ta väärtus ajakirjanikuna langeb kõvasti.

Kuna Rinaldo kommenteeris minu suhteid Creţuga, siis tuletan meelde, et tema töötas sel ajal Postimehes ja otsustas sel päeval Creţule mitte helistada. Ehkki ta on tunnistanud, et ei mõista sugugi Creţu otsust. Kui temalt hiljem uurisin, et miks ta siis ei küsinud kommentaari, siis viitas Rinaldo just sellele, et tahtis vältida Creţu tulist reaktsiooni. Minu nägemus ajakirjandusest on teistsugune.

Veel suhetest. Muide, huvitaval kombel selgitas Creţu mulle hiljem, et kasutas sellist sõnapruuki, kuna peab mind koondislastele väga lähedal seisvaks ja see on ta tavapärane familiaarne sõnakasutus gruppi kuuluvate inimestega hoolimata sellest, kas ta on vihane või rõõmus. Siinkohal võiks alaliit teha siiski selgitustööd, et ajakirjanik ei ole siiski grupi osa, sest vastasel juhul kaotaks ta objektiivsuse ja erapooletuse. Ja ma olen Creţule selgelt varem märku andnud, et sellised väljendid – sõltuvalt muidugi kontekstist – ületavad minu jaoks hea maitse piiri.

Väide nr 4

Creţu (intervjuus minule): sa ei peaks sõna võtma, kuna pole ekspert.

Minu vastust: põhimõtteliselt olen nõus. Ehkki olen võrkpalli kajastanud üle 13 aasta, ei ole ma päris sel tasemel asjatundja, et suudaksin kõikidest nüanssidest aru saada ja päriselt ala sees olevate inimestega võrdsetel alustel debateerida. Aga sedasi võttes ei tohikski ju ajakirjanik sportlasele küsimusi esitada või oma mõtteid esitada. Kui ta pole just seda ala tipptasemel harrastanud.