KOMMENTAAR | Võtke mõistus pähe! Kas tahate Saaremaal veel üht "koroonaohvrit"?

Soovitan parastajatel, irisejatel ja torisejatel natuke mõelda: mida ma teen ja mis võivad olla tagajärjed? Keda vaenan ja miks? Lihtne on praegu materdada Saaremaa võrkpalli ja leierdada, et just see tõi Eestimaale koroonaviiruse. Esiteks ei ole see tõsi, viirus oli Eestis juba varem ja jõudis siia mitmest riigist. Jah, euromängud Milanoga sattusid viiruspuhangu epitsentriks ja võimendiks, aga tegelikult ei tea keegi, kas haigust külvasid Itaalia pallurid või publiku liikmed, kes olid käinud saapamaal puhkamas.

Polegi vahet. Tähtis on hoopis muu. Kas teile nimi Hannes Ränk ütleb midagi? Las ma räägin temast mõne sõna. Saaremaa meeskond oli haiguse tõttu ratastooli jäänud Hannese suur unistus juba ammu. Ta sattus pooljuhuslikult Kuressaares vaatama linnade karika võrkpalliturniiri, veetis saalis kaks päeva ja oligi fänn valmis. Turniiri eestvedaja ja hilisem Saaremaa VK mänedžer Hannes Sepp pani teda tähele ja kinkis nimekaimule turniiri kirjadega särgi. Nii see algas.