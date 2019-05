KOMMENTAAR | UEFA tahtis parimat, kuid välja kukkus ikka väga halvasti

Et kõik oleks veel piinlikum, siis alates eelmise nädala laupäevast kuni selle nädala laupäevani on Bakuus piiratud kohalike elanike liikumisvabadust. Nimelt tahetakse riiki külastavatele fännidele ja UEFA ametnikele jätta kesklinnas „piisavalt ruumi“, et nad saaksid end seal mõnustasti tunda.

Ilmselgelt ei tuleks suure jalgpallimängu korraldamise õigust anda riigile, kes surub „pärismaalased“ kodudesse ning ei suuda lõpuni tagada kõikide sportlaste turvalisust. Suurte finaalide võõrustajaid valides võiks UEFA vaadata enda tavapäraseid tabeleid, mida erinevatel loosimistel ikka arvesse võetakse. Nii näiteks on totaalselt välistatud, et valikmängudes võiksid Armeenia ja Aserbaidžaan ühte alagruppi kuuluda. Kui kahe riigi vahel on nii tõsine konflik, siis tuleks juba eos välistada võimalus igasuguseks kokkupuuteks. Seekord jäeti see välistamine tegemata.

Tõenäoliselt ühe piinliku momendi suudavad aserid siiski kolmapäeva õhtul ära likvideerida. Seni on räägitud, et 67 000 inimest mahutavale olümpiastaadionile on saada veel küllaldaselt pileteid, kuid usutavasti täidetakse need kohad ilusa telepildi huvides siiski sobilike inimestega. Arsenali fänne suvatses Inglismaalt kohale reisida ainult 4000, Chelsea fänne on aga Aserbaidžaani jõudnud veel poole vähem.