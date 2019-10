KOMMENTAAR | Täidame viisaastaku plaani kolme aastaga! Aga kes?!

Uudis ise on väga positiivne ja kiiduväärt. Visa võitlus kulisside taga on kandnud vilja ja tippsport saab kultuuriministeeriumilt järgmiseks aastaks kolm miljonit eurot lisaks. Raha tulemust ei tee, aga rahata paraku ka ei tee. See, et ministeerium tahab eraldatud raha eest tulemusi ja on paika pannud mõõdikud, on normaalne. Aga kui numbritesse süveneda, tekib küsimusi.

Pilk ajalukku. Alates 1991. aastast, mil Eesti taas vabaks sai, on suurekoosseisulised olümpiaalade võistkonnaalad ehk lihtsustatult pallimängutiimid jõudnud tiitlivõistluse finaalturniirile üheksa korda. Ehk keskmiselt siiani 0,3 korda aastas. Vaid kahel korral on juhtunud selline erakordselt rõõmus asi, et EM-il (MM-ile pole kordagi jõutud, rääkimata olümpiast) osales samal aastal kaks Eesti tiimi. 2015. aastal meeste võrkpalli ja meeste korvpalli koondised ning tänavu meeste ja naiste vollevõistkonnad.