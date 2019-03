KOMMENTAAR | Miks Tammjärv ja Kärp ei mäleta saatuslikust vestlusest Alaveriga mitte midagi? Põhjus võib olla väga lihtne

Sa oled terve elu pühendunud spordile. Sa oled teinud alati ausalt ja siis ühel päeval tuleb su juurde treener, keda väga sügavalt austad, ning ütleb ootamatult, et sul on võimalus hakata kasutama dopingut. Kas on võimalik, et sulle ei jää meelde see hetk, see vestlus, need argumendid, hääletoon ja kõik muu? Sest see on ju päev, mis defineeris sinu sportimist. Päev, mis jättis jälje kogu su edasisele elule.

Aga ometi nõnda on Tammjärv ja Kärp väitnud – ei mäleta.

Pressikonverentsil šokeeris Tammjärv ajakirjanikke kohe alguses Alaveri mainimisega. „2016. aasta suve teises pooles oli mul jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles, kui sa tahad kiiremini suusatada, et tal on kontakt. Et Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab. Võtsin vastu otsuse, et tahan saada abi veredopingu näol,” tunnistas Tammjärv kohe sissejuhatuseks.

Ta mängis ajakirjanikud üle. Ülestunnistus tundus siiras ja oli kohati väga detailne ja põhjalik. Ajakirjanikud uskusid, et maskid on langenud ega suutnud tol hetkel Alaveri seotuse kohta eriti rohkem midagi välja pinnida. Üks kohalolnud reporter möönis, et olukorda kontrollis Tammjärv, mitte reporterid.