KOMMENTAAR | Miks on vaja igale Eesti spordisangarile tõrvaplekk külge panna?

Mõned „agad” on tõesti üpris asjakohased, aga kas neid peab alati igal võimalusel nina alla hõõruma? Asju võiks näha hoopis teisest, positiivsest vaatenurgast. Võib-olla tõesti pole kettaheide profispordis kõige konkurentsitihedam ala, aga mõelge, kui paljud poisid-mehed on elu jooksul ketast käes hoidnud ja mõelge nüüd, et Kanterist on läbi aegade kaugemale heitnud vaid kaks meest. Ebareaalne ju! Ja isegi kui lihtsalt jätta Noole olümpiakuld kõrvale, on ta teeninud tiitlivõistlusel mitmevõistluse kuldajastul veel kaheksa medalit. Edmontoni MM-il 2001 teise koha toonud 8815 oli tiitlivõistluste kõigi aegade vägevaim teise koha resultaat (nüüd on selleks Rio de Janeiro olümpial Ashton Eatoni järel teiseks tulnud Kevin Mayeri 8834).

Klavan pole Itaalias tänu kvoodile

Mis puudutab Värniku „joppamist”, siis irvhambad unustavad, et kaks aastat varem oli ta pälvinud MM-il juba hõbeda ja üle 87 meetri viskas kokku kolmel hooajal. Pealegi võiksid need vedamise-teooria levitajad minna staadionile ja ise proovida – kui piisavalt kaua loopida, äkki neil ka üks kord veab ja viskavad vihmas 87.17? Või vähemalt 70. No 60?

Sama moodi ei olnud vedamisega pistmist ka Eesti jalgpallikoondisel, mis 2011. aastal jõudis EM-valiksarjas Itaalia järel teisena alagrupist edasi ja pääses play-off’i. Lihtsalt sel perioodil klappis kõik, positsioonid olid korralikult täidetud, treener Tarmo Rüütli oskas mehi kasutada, edu ja enesekindlus(!) kumuleerusid ning nõnda kokkuvõttes Serbiat, Sloveeniat ja Põhja-Iirimaad edestatigi.