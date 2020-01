KOMMENTAAR | Miks kergejõustikujuhid sportlastest üle sõidavad ja oma ala süstemaatiliselt õõnestavad?

Märt Roosna reporter RUS

MM-iks valmistunud Maicel Uibo peab nüüd plaanid ümber tegema. Segane on ka see, kas ta peab järgmise aasta MM-iks uuesti kvalifitseeruma või mitte. Reuters

Teisiti ei oska seda tegevust nimetada. Mullune kergejõustiku MM toimus Dohas, kus see mitte kedagi ei huvitanud, absoluutseid tippatleete tervitasid tühjad tribüünid. Teemantliiga kavast visati välja kettaheide, kolmikhüpe ja takistusjooks, see pidavat ala märksa populaarsemaks muutma. Ja nüüd otsustati, et tänavu polegi vaja sise-MM-i korraldada. Mis järgmiseks?