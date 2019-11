Kõiksuse kohtuveskid näikse jahvatavat eriti aeglaselt. 2016. aastal surnud Sireli silmad seda ei näinud, eelmisel nädalal see siiski juhtus – Mati Alaver mõisteti süüdi hoolealuste dopingu kasutamisele kallutamises. Sireli lause pärineb toona kahevõistlejaid aidanud Jüri Aigro meenutusest. Nimelt palus toonane Eesti olümpiakomitee president Arnold Green Aigro sõnul viia tal pakk ravimeid Šveitsis laagris olnud suusatajatele, kuid Soome tollis selgus, et need polnud sugugi tavalised ravimid. Tekkis suur jama. Kordame: aasta siis oli 1992.