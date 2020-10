KOMMENTAAR | Kui kaua Alaveri ja Veerpalu dopingulugu veel kedratakse ja kes teemat tegelikult üleval hoiab?

Kes kirjutas, et Mati Alaver ja Andrus Veerpalu tegid kõik absoluutselt õigesti, neid kehutas tegudele ühiskondlik edujanu; kes nimetas Alaveri endiselt oma kangelaseks; kes nõudis, et Alaver ja Veerpalu tuleks oma suurte teadmistega spordi juurde tagasi tuua.

Hiljuti sain teada, et esimesele kirjatükile andis õnnistuse ka üks teise ala Eesti tipptreener, kelle meelest on see kõik a) vana lugu, b) asjaosalised on karistuse saanud, c) ühiskond survestab sportlasi häid tulemusi saavutama, d) meedia võiks teema ketramise lõpetada.

See oli üsna jahmatav. Esiteks arvestades ütleja tausta ja teiseks arvestades seda, et Andrus Veerpalu peab lähiajal alles kohtusse minema.