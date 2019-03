KOMMENTAAR | Kas häbi on Andreas Veerpalul või hoopis ema Angelal?

Kui Karel Tammjärv astus päev pärast vahi alt vabanemist ajakirjanike ette ja puistas väheke südant, siis Andrus ja Andreas Veerpalu on püsinud varjul. Andreas Veerpalult on justkui mõned laused meediale saabunud, kuid reaalsuses ei saa olla kindel, et need on üldse tema mõtted.

Laupäeval Angela Veerpalu meiliaadressilt ERR-ile saabunud Andreas Veerpalu pöördumises seisab, et ta soovis jõuda kiiresti pere juurde, ta ei soovi ajakirjandusega suhelda, tal on juhtunu pärast häbi ning ta vabandab kõigi ees, kellele ta on enda teoga põhjustanud kahju.

On täiesti võimlik, et kogu kiri on ema kirjutatud ja seal on kirjas mõtted, mida tema arvates peaks poeg avalikkusega jagama. Seega on küsimus, kas veredopingu kasutamise tõttu on häbi ikka sportlasel või ainult tema emal.