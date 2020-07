Ei tea, kas asi on ühiskonnas toimunud laiemates muutustes, aga tekkinud on suhtumine: kui öelda, siis ikka käredalt ja lajatades. Muidu ei panda tähele. Pooltoone justkui polegi, on kas õige või vale, hea või halb, must või valge, konservatiiv või liberaal.

Ärge minge sellega kaasa!

Palun valige sõnu hoolikalt ja täpselt, kaaluge neid. Tihti võib kuulda väiteid, et üks või teine spordiala on marginaalne. Viimati tituleeris Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja saates „Muuli ja Riikoja” marginaalseks autoralli: „Oleme ausad, Eestis on see üksjagu populaarne tänu Ott Tänakule, kes on eelmise hooaja maailmameister, aga tegelikult maailma mastaabis on tegemist siiski suhteliselt marginaalse spordialaga.”