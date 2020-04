KOMMENTAAR | Grossi, Tänaku ja Märtini riigilt raha küsimine jätab veidra mulje

Märt Roosna reporter RUS

Oleg Gross ja Ott Tänak. Foto: Andres Putting

Ühest küljest justkui ei aduta, et Eestis on eriolukord ja on ka palju pakilisemaid abivajajaid, teisalt on kõigil veel värskelt meeles, kuidas Urmo Aava poolt korraldatud Rally Estoniaga käituti.