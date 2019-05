KOMMENTAAR | Ebamugav dilemma: kas diskrimineerida mehelikku Semenyat või kõiki tavalisi naisi?

Spordis on oma võistlusklass meestele ja naistele, aga elu pole mustvalge. On inimesi, keda ei saa paigutada ühte ega teise lahtrisse. Loomulikult tuleb kõiki aktsepteerida sellisena nagu nad on, küll aga tekib spordis paratamatult konflikt. Aastaid kestnud vaidluse tuum on lihtne: millistel tingimustel lasta mehelikul ja jõulisel Lõuna-Aafrika vabariigi jooksjal Caster Semenyal võistelda naiste hulgas? Kui Semenyat kuidagi piirata, diskrimineerib see teda, kuna ta on lihtsalt sellisena sündinud. Ta pole milleski süüdi. Kui aga jätta sekkumata, on see ebaõiglane teiste naiste vastu, sest Semenyal on selge eelis.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit (IAAF) suutis teaduslikult tõestada, et inter- ehk vahesoolised atleedid saavad 400 meetri kuni ühe miili jooksudistantsidel tavaliste naiste ees eelise. Nimetatud sportlased peaksid IAAF-i plaani kohaselt võtma medikamente, et nende testosteroonitase ei oleks üle 5 nanomooli liitri kohta (naistel arvestatakse tavatasemeks kuni 2 nmol/L). Semenya saatis kompromissettepaneku kuu peale ning pöördus spordiarbitraaži.