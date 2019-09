Üks ajastu on lõppenud. Eelmisel nädalal teatas 2014. aastast Eesti võrkpallikoondist juhtinud Gheorghe Crețu, et nüüd aitab. Üks oskus, mida eestlased temalt kindlasti õppisid, oli see, kui kirglikult võib võrkpalli suhtuda ja kui oluliseks saab seda pidada.