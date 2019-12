KOMMENTAAR | Braavo, Pilv ja Alaver! Aadrilaskmisest on saanud operatsioon „Kinnimätsimine”

Olukord on vilets, päris olematuks dopinguskandaali teha ei andnud, kuid seisu arvestades on kaardid hiilgavalt välja käidud, saadud mitu punktivõitu ja kahju minimeeritud. Juriidilises mõttes on osavalt käitutud, nagu hakkab selguma.

Kui Eesti kohus mõistis suusatreeneri Mati Alaveri hoolealuste dopingule kallutamises süüdi, siis kinnitas riigiprokurör Taavi Pern, et kuna uurimine toimub samal ajal ka välismaal, on tehtud teiste riikidega koostööd, et keegi ei peaks topeltkaristuse tõttu Alaveri teo menetlemist lõpetama. Perni sõnul sai Austria ja Saksa võimudega kohtumisel kokku lepitud raamid, milliseid konkreetseid kuritegusid uuritakse siin ja milliseid seal. Peeti plaani, et üks kohtuotsus ei nulliks teist.

Aga – üllatus-üllatus – Austrias otsustati ikkagi Alaveri uurimine lõpetada, kuna Eestis sai ta karistuse kätte. Ehk kes kelle üle mängis? See oli üks kuuest seni nopitud punktivõidust. Kas osav malekäik toobki edu, järgmisena tuleb šahh ja matt ning naiivsed tõehuvilised jäävadki pika ninaga?