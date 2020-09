Suure slämmi turniirilt eemaldamine ja veerand miljoni dollari suurusest auhinnarahast ilma jätmine ühe õnnetu juhuse tõttu on liig mis liig. Ma saan ühest küljest aru Djokovici ja hispaanlase Pablo Carreno Busta US Openi kaheksandikfinaali peakohtuniku väitest, et tal ei jäänud lihtsalt midagi muud üle kui maailma esireket kohvrit pakkima saata. Jah, näpuga reeglites järge ajades ei jäänud tõesti. Aga kui reeglid võrdsustavad piltlikult öeldes palliga kogemata kellegi tabamist tema meelega peksmisega, siis on kuskil midagi ikka väga valesti.