Aastaid Eesti sporti toetanud suurärimees teatas, et nüüd aitab – meedia läks tema nime dopinguteemadega seostamisega üle piiri ja tema soov sporti toetada on lõplikult kadunud. See on valus löök Eesti spordile, Annus suunas isiklikult ning oma ettevõtete Merko ja Kapiteli kaudu meie sporti umbes 500 000 eurot aastas. Tänusõnad senise toetamise eest on igal juhul asjakohased. Aga küsimus jääb: milline oli Annuse roll suusatajate skandaalis – kas ta oli siis heausklik metseen, keda alatult ära kasutati?