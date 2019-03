KOMMENTAAR | Aitäh, Karel Tammjärv. Aga mine metsa!

Anu Sääritsale antud intervjuu oli selle suurepärane näide: ühest küljest võttis ta omaks, et teadis Tammjärve aastatepikkusest dopingutarvitamisest, teisalt hakkas ta ühel hetkel väitma, et dopinguarsti Mark Schmidti „kontakti jagamine" oli seotud hoopis sellega, et Schmidt on väga hea spordifüsioloog ja valdab treeningualast know-how'd.

Omamoodi ime, et ta veel üldse tunnistas, et ta Tammjärve dopingutarvitamisest teadlik oli. Vassimistšempionina oleks ta ju võinud väita, et arvas sinisilmselt, et sakslase näol on lihtsalt tegemist väga hea metoodikuga.

Lausvale alla võib liigitada aga Alaveri väite, et Tammjärvele Schmidti kontakti jagamine on tema elu suurim viga, mida ta siiralt kahetseb. Ptüi! Kahetseb ta ainult seda, et vahele jäi.

Alaveri kogu hämamise eesmärgiks on ilmselt ennast mitte seaduse silmis sisse rääkida. Samas ütles ta sessamas ERR-ile antud usutluses, et aktsepteerib kõiki karistusi, mis talle määratakse - võtku siis seegi karistus vastu! Kui ta ausa ülestunnistuse asemel edasi vaikib, võib arvata, et tema tegelik paturegister on lihtsalt nii suur, et selle avaldamise korral ootaks teda ees veel suurem avalik hukkamõist kui pideva põgenemise korral.

Kogu saaga seab paratamatult kahtluse alla ka kõik eelnevad (ja võimalik, et ka tulevad) Eesti suusatamise suured võidud. Spekulatsioonid ja kuuldused Eesti suusatajate dopingutarvitamise kohta on levinud juba sisuliselt 20 aastat ning seni on need kõik kas välja naerdud või kohtus kalevi alla maetud. Tuletame kas või meelde kurikuulsat Vitali Bernatski juhtumit. Uskus keegi toona või usub veel praegu, et Raul Olle andis dopinguarstile lihtsalt kümnete tuhandete kroonide suuruseid laene?

Kus suitsu, seal tuld. Suitsu on praegu lihtsalt nii palju, et tuld selle sees me veel ei näe. Heaks uudiseks on aga see, et kõik märgid näitavad, et selgus võiks peagi saabuda. Moel või teisel.

Ärme siis vulgaarsed siiski ole. Mine metsa, Karel Tammjärv. Käi kuu peale, Andreas Veerpalu. Sõida seenele, Mati Alaver. Ja Andrus Veerpalu samamoodi. Eesti kui spordiriigi mainele on see tohutu hoop, samamoodi on see vähemalt ajutine kabelimats ka Eesti suusatamisele. Juba kuulsime, kuidas toetajad eesotsas Merko Ehitusega oma suusatamisele mõeldud raha edaspidi endale kavatsevad jätta. Eraisikud ja erafirmad teevad, mida nad tahavad ning neid ei saa kritiseerida - vastupidi, ka rasketel aegadel on nad Eesti suusatamist üldse pinnal hoidnud. Kannatavad aga ausad treenerid ja sportlased, nii need tipud, kes praegu Eesti koondises on, kui ka need sajad või isegi tuhanded lapsed, kes loodavad ühel päeval sellele tasemele jõuda.

P.S. Kui valitakse aasta Pressisõpra, tuleks tõsiselt kaaluda Anti Saarepuud. Nii täbaras olukorras absoluutselt avatuks jäämine, koostöö tegemine ning dopingupatuse Tammjärvega suisa ühe laua taga pressikonverentsi andmine nõudis söakust ja tugevust. Aitäh, Anti!