Kelly Sildaru ülimalt huvitav võitmise valem

Samas võiduseeria on katkemisele lähedal olnud pigem väiksematel ja tipptegijate osavõtu mõttes hõredama konkurentsiga jõuproovidel. Seekordsete X-Mängude eel tuli noorte olümpiamängude kuldmedal Sildarule napimast-napimalt. Hiljem tunnistas ka eestlanna ise, et talle ainult 0,5 punktiga kaotanud hiinlanna Eileen Gu kava võis tema omast isegi parem olla.

Korralikku pinget oli õhus ka 2018. aastal, kui vigastusest taastumise järel olid konkurendid nii Cardrona juunioride MM-il kui ka Stubai MK-etapil näiliselt üsnagi lähedal. Veel mõnel korral on juhtunud, et kvalifikatsioonis või finaalis on avalaskumine ebaõnnestunud ja seega on pinge justkui kerkinud, kuid hiljemalt viimase katsega on kõik siiski paika pandud.

Kokkuvõttes tulebki tõdeda, et Sildaru puhul saab lõpptulemustele joone alla tõmmata alles olukorras, kus ta on viimast korda mäest alla tulnud. Konkurendid on aastate jooksul saanud korduvalt tunda, kuidas eestlanna on just viimase võimalusega nendelt võidu endale napsanud. Lisaks pargisõidule on seda nüüd juhtuma hakanud ka rennisõidus.

Aspeni X-Mängud on selleks hooajaks läbi. Juba 6.-9. veebruarini on maailma paremik jõudu katsumas tähtsuselt teisel kommenrtsvõistlusel ehk Dew Touril.