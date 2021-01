Freestyle-suusataja Kelly Sildaru on kõige suuremat võidusadu näidanud oma trumpalal pargisõidus. Kõrvalalal rennisõidus on ta kroonitud maailmameistriks ning võitnud ka Aspeni X-Mängudel kuldmedali. Big Airi hüpetes on eestlanna suurimaks triumfiks juunioride MM-tiitel. Reeglina on sel alal aga üks, kaks või kolm sportlast olnud eestlannast eespool. Kreischbergi MK-etapi eel ja järel tunnistas Sildaru, et tema jaoks oli suur saavutus juba finaali kuue parema sekka jõudmine. Kuidas õnnestus Sildarul aga lõpuks poodiumile kerkida, kui tema arsenalis ei ole kahekordset cork'i, mida enda sõnul oskab teha ümbes kümme naist? Vastus on iseenesest lihtne. Sildarul on selge ja tugev trump, millele konkurentidel eriti vastust ei ole.