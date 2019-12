Kas Tänaku esikoht parimate valimisel on ikka kindel?

Aasta tagasi öeldi: igav! Kõik on ette teada – aasta meessportlane on Ott Tänak, naistest saab kuldse Kristjani Katrina Lehis, parim treener on kahtlusteta Lehise toonane juhendaja Helen Nelis-Naukas. Ja siis hakkas Saku suurhallis toimunud pidulikul galal üllatusi sadama: Magnus Kirt, mitte Tänak; Saskia Alusalu, mitte Lehis; Gheorghe Crețu, mitte Nelis-Naukas.

Läheb taktikamänguks

Tänavu tundub, et kantslist on maha hüütud võitja võistkondlikus kategoorias, autoralli MM-il triumfeerinud Ott Tänakule ja Martin Järveojale vastast ei ole. Võiks eeldada, et Tänak võtab seekord kindlasti ka parima mehe tiitli, ühtegi teist sama prestiižse ala maailmameistrit ju tänavu pole. Stopp – mitte nii kiiresti. Esiteks, meil on mees, kes on saavutuste poolest Tänakuga täpselt võrdne.