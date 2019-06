Keegi kuskil kirjutas, et Eesti jalgpallil pole lootustki. On küll. Kui Läti, Island, Albaania ja Slovakkia jõuavad EM-finaalturniirile, miks ei peaks meie seda suutma. Küll aga ei usu ma, et koondise treenerite väljavahetamine midagi muudab. Probleemi juured peituvad sügavamal: noortesüsteem rõhub kvantiteedile, mitte kvaliteedile, rohkem tuleks tegeleda mängijatega individuaalselt. Koduse liiga tase, hoolimata optimistlikest loosungitest ja ETV reklaamklippidest, on masendav – UEFA edetabelis on Premium liiga 46. kohal, tagapool Luksemburgi ja Malta liigadest. Tugevates välisliigades kanda kinnitada reeglina ei suudeta. Ja mis peamine – pilt ja hääl ei lähe juba tükk aega kokku.