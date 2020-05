Eesti jalgpallitšempionaadi esimeses koroonajärgses voorus toimus tõsine konflikt FC Flora vanameistri Konstantin Vassiljevi ja Tartu Tammeka mängijate vahel. Käis üleaja esimene minut, seis oli 0 : 0, Flora ründas maruliselt. Ühtäkki vajus tartlane oma karistusalas jala pealt kokku, mispeale väravavaht Karl Johan Pechter palli auti lennutas. Kui vigastatu tohterdatud sai – tal olnud krambid –, teatas Vassiljev tüünelt, et ei anna palli vastastele. Puhkes sõnasõda, milles Mihkel Järviste lubas vanameistri põlved sisse lüüa, nii et too peab pensionile minema.