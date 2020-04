Tippsport on kallis. Kuratlikult kallis. Kanadalased olid vist esimesed, kes arvutasid välja olümpiamedali keskmise hinna, kui kodusel Calgary olümpial kullata jäid ning otsustasid asuda tulemust sõna otseses mõttes tootma. Medali hinnaks, selgus, on miljon Kanada dollarit ühe olümpiatsükli jooksul. Nõnda palju – tänaseks on summa inflatsiooni tõusnud miljoni euroni – on vaja panustada sportlase kohta selleks, et tekiks reaalne lootus pjedestaalil metallketas kaela saada. Mõistagi on alal ja alal vahe, kuid jutt käib keskmisest summast. 22 suve hiljem Vancouveris teenis Kanada juba 14 kulda.