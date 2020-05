Meeldiv on tõdeda, et mõni päev tagasi avaldatud arvamusartikkel „Suitsetamisest saime lahti. Alustagem nüüd ülemaailmset võitlust e-spordi vastu” sedavõrd palavat vastukaja sai. Pöial-Liiside vankumatud kaitsjad üritasid jõuliste argumentidega põhjendada, mis e-sport on vähemalt samavõrd väärt kui pärissport.