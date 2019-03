Igaüks kuulutab oma tõde, aga kellel on õigus?

Ei saa minagi pead liiva alla peita ning väita, et kõik kulturistid on puhtad. Ei ole! Ühiskond on liigirikas - inimeste väärtushinnangud, tõekspidamised ja maailmavaade on väga erinevad.

Väita, et kulturismis on võimalik häid tulemusi saavutada vaid läbi keelatud ainete on aga VALE nii nagu ka see, et tippspordist on võimatu leida sportlast, kes kunagi keelatud aineid kasutanud poleks. Kulturismis võistlemiseks on erinevad liigad ja kategooriad. On sellised, kus võetakse aeg-ajalt proove (IFBB) ja neid, kus seda ei tehta üldse (nt NAC). Palju võisteldakse, ning võistlen isegi, välismaal. Ehk on tõesti inimesi, kes lähevad välismaale võistlema seetõttu, et seal puudub dopingukontroll. Minu ja paljude teiste eesti sportlaste eesmärgiks on siiani olnud end proovile panna ja võrrelda parimatega. Nagu näha, siis oleme seda teinud edukalt - EAD on meile igal ajal külla oodatud.

Mul on kahju, et avalikkusele on jäänud mulje nagu oleks võimalik kulturismis saavutada tipptulemusi vaid läbi ebaeetiliste võtete. Niisugused sõnavõtud paraku vaid süvendavad seda arvamust. Olen ise võistelnud klassikalise kulturismi ja rannafitnessi kategooriates ning saan väita, et seal on võimalik saavutada tipptulemusi ka vaid tugeva töö ja pühendumusega. Keskmisest andekam ja kõrge töövõimega sportlane suudab saavutada puhtalt paremaid tulemusi kui keelatud võtete kasutaja, kellel jääb puudu andest või tahtest. Seda kinnitab ju ka meie suusatajate näide.