Väikse võidu on ausa ja puhta spordi eest võitlejad tänavu saanud - Mati Alaverile mõisteti aastane tingimisi vanglakaristus dopingule kallutamise eest. Lõpuks on ka Eestis loodud pretsedent, kus sportiga seotud kuritegu on saanud karistuse. Paraku jäi kogu protsess ikkagi poolikuks, kuna avalikkus ei saanud Alaveri ja tema võimalike käsilaste ja klientide tegevusest mingit ülevaadet.