Eesti läbi aegade parimaks rallisõitjaks tõusnud Ott Tänakust rääkivas filmis „Ott Tänak. Film” on justkui kaks poolt. Üks neist paotab ukse, mille taga peitub rallimaailma tipp ja kõik seal toimuv, teine aga näitab seda, millist pühendumist ja suurt ego nõuab spordis absoluutsesse tippu jõudmine. Film on rallimehest, kuid paralleeli võib tõmmata ükskõik millise spordialaga.

Filmi kõige positiivsem osa on selle valmimine. Tänak pole paljudele tippsportlastele omaselt lihtne inimene ning see, et ta lubas terve aasta kaameratega enda kannul kõndida, tähendab väikest imet.