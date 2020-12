Eesti suusatamise surm: lätlanna on parem, kui meie kahe viimase kümnendi suusatamine kokku

Jaan Martinson Kommentaar

Patricija Eiduka Davosi MK-etapil. Foto: GIAN EHRENZELLER, EPA/Scanpix

Senimaani oli veel väike lootus. Marko Kilp seadis hooajaks nii suured eesmärgid, et ei julenud neid väljagi öelda. Räägiti, et uus põlvkond on peale kasvamas... Davosi MK-etapp näitas tegelikku seisu – Läti suusatajanna on parem, kui kaks meie viimast põlvkonda kokku. Oleks aus öelda välja tõde: Eesti suusatamine on lõplikult surnud.