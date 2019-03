Eesti edukaim atleetvõimleja Annus paljastab kulturismiföderatsiooni räpased mängud

Lee on 1-2 cm pikem kui mina, suurim võistluskaal on kummalgi olnud 111 kg. Aastal 1987 oli tema parim IFBB-i professionaal, mina taas parim NABBA-s. Lisaks võitsin ma ka sama aasta WABBA parimat professionaali 1987. aasta Pro Mr Universumil. Inglismaal esinemis- ja seminariturneel olles kuulsin poleemikat sel teemal, kumb võidaks meie omavahelise võistluse. Mehed võistlevad omavahel, mitte tiitlid ja pildid ja arvamused. Anonüümse nime all esinevad IFBB-i patrioodid Eesti veebilehtede kommentaarides on IFBB-i kombe kohaselt püüdnud mind oma soovide järgi paika panna. Need, kes on ise võistlustules, teavad, mis meestega võimalike konkurentide näol on tegemist. Hiljuti avaldasin Facebookis mõned pildid iseendast. Ka Lee Haney oli kirjutanud kommentaari: „I’ve always been a fan. One of the greatest bodybuilding legends of all time”. Selline siis tema arvamus minust, kes viitsib otsida, leiab minu Facebooki leheküljelt ka selle kommentaari.

Olen ka ise olnud IFBB-i inkvisitsiooni rataste vahel. Esimesel korral olin naiivne ja uskusin, et mäng on aus, aga pandi „nurka seisma”. IFBB-i fotograaf Chris Lund tuli pärast Grand Prix võistlust minu juurde ja soovis fotografeerida, öeldes, et nüüd tuleb alustada kõik jälle otsast peale. Keeldusin. Olin liiga vihane fotosessiooniks. Teisel korral olin juba teadlik, mis ees ootab.

Tagasituleku põhjuseks IFBB-sse pärast teistkordset eluaegset võistluskeeldu oli 1990-ndate aastate algul loodud äriühing, mille üheks aktsionäriks ise olin. Kuna küsimuseks oli toidulisandite valmistus ja müük (Protein No1, Total Recovery Drink jne said tuntuks ka Eesti eri spordialade tippude hulgas) ja suur osa müügist oleks toimunud jõusaalides, mis kuulusid IFBB Soome kulturismiliittule, olin sunnitud IFBB-sse tagasi tulema. Pärast esimest võistluskeeldu oli Soome Kulturismiliit keelanud saalidel igasuguse koostöö minuga: ei esinemisi ega ka seminare, hirm selle ees, et NABBA tuleb Soome, oli põhjuseks, miks IFBB alustas propagandasõda. Sellega liitus ka Weider-toodete maaletooja Soomes – Wrange (Tom Wrange, enne nimemuutust Tom Lillqvist). See oli vist 1988. aastal, kui Soomes toimusid NABBA amatööride EM-võistlused. Hiljem kuulsin, et Soome IFBB-i Kulturismiliidu tegelasi oli liikunud ümber Helsingi Jäähalli, öeldes võistlusi vaatama tulevatele huvilistele, et võistlused jäävad ära.

Võistlesin IFBB-s, oodates, millal lubatakse „nurgast” välja tulla, päris välja ei pääsenudki. Aastal 1994 võitsin küll IFBB-i „Jan Tana Professional Men” võistluse, mis oli Masters Olympia kvalifikatsioonivõistlus, Masters Olympiat ma aga ei võitnud. Asjale ei aidanud loomulikult kaasa ka väljaspool jõusaali saadud käevigastus. Samasugune ebaõnn oli tabanud ka Dorian Yatesi, see aga ei takistanud tal Mr Olympia tiitli võitmist mitmeid aastaid järjest. On naiivne arvata, et profikulturismis raha ja võistlustulemused ei ole omavahel seotud. Millega seletada, et sama mees võidab Mr Olympia tiitli 6-8 aastat järjest, lahkub areenilt võitmatuna ja kohe tuleb uus mees, kes

võidab tiitli samuti 6-8 aastat järjest ja lahkub samuti võitmatuna vaatamata sellele, et käevigastus rikub pooside sümmeetriat. Ja taas tuleb uus mees ja sama kordub.

Võitjad ja rahasumma kasvab samas taktis