Dopinguraamatu autor Paavo Kangur: Mis toimub Eesti tippspordis?

Kümnevõistleja taastub rängast vigastusest, kümnevõistleja jättis vigastuse tõttu hooaja vahele. Eesti kergejõustiku tulevikulootust kimbutab trauma, väsimusmurd. Need on tüüpilised uudise pealkirjad. Tihti on kuulus Eesti sportlane telepildis kanderaamil või ratastoolil. Puudu on vaid uudis, et Eesti tulevikulootus suri rajal.

Tuntud spordiajakirjanik Märt Roosna pihib, et ta ei saa rahulikult kümnevõistlust vaadata, sest kardab meie spordikangelase järjekordset vigastust. Ja ometi küsib ta millest räägib raamat „Tippsport ja dopingukindralid“.

Sellest jutustabki. Raamat räägib, et ilma kvaliteetse spordimeditsiinilise teeninduseta ei ole edu saavutamine tippspordis võimalik. Ja see puudutab nii kergejõustiku kui suusatamist. Ja neid lugusid saab rääkida näidete varal kus oh õudu on kirjas ka sportlase nimi!

Täna pole jutu enam kuldadest ja teistkarva medalitest, vaid telepildis püsimises. Seefeldi MMil said Eesti suusatajad telepilti tänu sellele, et nad arreteeriti veredopingu kasutamise pärast.

Tippsport on saatanast, sest tee tippu on kaetud pisarate ja valuga ja pjedestaalile mahub vaid kolm. Paljudest hullult treenivatest noortest inimestest kuuleb spordiüldsus alles siis kui nad jälle kanderaamil staadionilt minema viiakse. Treenitud on kõvasti kuid valesti. Ka lubatud ainetega on võimalik lihas nii punni ajada, et kõõlused ja kondid purunevad kui täis jõuga panna. Kahjuks on peenhäälestamine ehk võiduks programmeerimine eriala, mille areng on Eestis seisma jäänud.

Suures pildis jagunevad inimorganismiga manipuleerimise võtted lubatuiks ja keelatuiks ehk dopinguks. Kakssada aastat tagasi teadis iga eestlane, et patune läheb põrgusse ja puhas hing pääseb taevasse. Tõstja Jaan Talts lisas siia juurde luterliku tööeetika kinnitades, et trennis tuleb tööd rügada. Tänases tippspordis on nendest teadmistest liiga vähe.

Läinud aasta ilmus sel teemal kaks huvitavat raamatut: Hajo Seppelti „Spordi vaenlased“ ja Grigori Rodtšenkovi „Võit või surm: Venemaa salajane dopinguprogramm“. Raamat „Tippsport ja dopingukindralid“ on järg neile kajastades ennekõike Eesti olümpiavõitjate lugusid küsides mis toimub Eesti tippspordis. Kui Hajo Seppelt lõpetab Austria suusataja Johannes Dürri vahele jäämisega, siis Paavo Kangur alustab Dürri juhtumiga, mis toob omakorda kaasa ka Eesti dopingukindrali sissekukkumise. Head lugemist!