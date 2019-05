ARVAMUS | Tartu korvpalli viib uuele tõusule visioon, kogukond ja Rock

Tulevik tudengikorvpallina lõi Tartu kahte leeri. Ühele poole jäi oma sõnumiga ülikool ja nende spordiklubi, kes ka täna korvpalliohje endiselt ainult enda käes soovib hoida, keskendudes sealjuures kaheteistkümnele võrdsele tudengispordialale. Teisele poole jäid fännid, paljud sponsorid ning siinkirjutajad, kes soovivad, et Tartu korvpall mängiks ja võitleks alati tipus.

Pea aasta hiljem on ülikool oma sõnumit pehmendamas, rõhudes rohkem omadele poistele kui tudengikorvpallile. Tõe huvides tuleb kindlasti mainida, et lõppenud hooajal ei mänginud ülikooli meeskonnas ühtegi Tartu ülikooli tudengit, siitki tuleb välja ülikooli sõnumite ja tegude kahepaiksus. Aga neil veab, sõnade ja tegude eest täna peamiselt punastama pidavat kantsler Luhti enam ametis ei ole.

Ainult omade poistega ei tule enam välja



Omade poiste teema valguses on võrdluseks toodud – seda on teinud ka ülikooli akadeemilise spordikooli uus juht Gert Prants – 1990ndate lõpu ja 2000ndate alguse aastaid, kui enamasti Tartu korvpallikooli kasvandikest koosnev Tartu meeskond tuli Eesti meistriks ning kust algas Tartu uus võitev ajastu Eesti korvpallis. Kahjuks ei hooma Prants neid aegu korrektselt ning toonast aega tänasega võrdluseks tuua ei ole adekvaatne. Miks?

Toonane esindusmeeskond koosnes Tartu korvpallikasvandike pea kahekümne aasta läbilõikest. Meeskond ei alustanud hopsti! ühest aastast ühevanuste poistega – nagu on nüüd –, toona andsid meeskonna panusesse oma olulise osa varasemad treenerid Tõnu Lust ja Jüri Neissaar ning mitmed vanemad mängijad (Veiko Tanni, Rait Mõtsmees, Tiit Teniste jt), kes koos nooremate meeskonnaliikmetega olid küll kõik niiöelda omad poisid, kuid kelle vanusevahe oli suur. Võrrelgem: Tiit Teniste sünniaasta on 1965, Veljo Varesel 1981, mõni aeg hiljem meeskonnaga ühinenud Marek Doroninil 1983. Just selline vanusevahe aitas noorematel mängijatel vanematelt õppida. Praeguses meeskonna omade poiste hulgas sellist vanusevahet ei ole, seega ei ole nüüd ka toonast efekti.

Kahjuks ei ole kuigi tõsine ka tänast meeskonda iseloomustada püüdev omade poiste jutt. Kuidas saabki olla, kui kolme Leedu leegionäri panus kogu meeskonna statistilistest näitajatest on 50-65%. Sellise meeskonnamudeli puhul ei saa kohe kuidagi rääkida oma noormängijate arendamisest, pigem on see välja kukkunud leegionäridele statistilise võimaluse loomisena järgnevateks võimalikeks lepinguteks. Kui võtta aluseks ülikooli spordiklubist viimasel ajal tulnud avaldused, siis näib see trend jätkuvat.

Usume, et tänases professionaalses korvpallimaailmas ei saa keskenduda ja loota ainult omade poiste mudelile, sest raha, aega, emotsioone kulub liialt ning kindlat edu ei taga meile keegi. Korvpallimaailm – ka meid puudutav – ning edukuse aluseks olevad klubikorvpalli toimetamise mehhanismid ja printsiibid on võrdluses kahekümne aasta taguse seisuga totaalselt muutunud.

Kui 1999. aastal kuulus Euroliiga võitja Žalgirise meeskonda kolm välismängijat, siis täna on meeskonnas kuus leegionäri ning sellega ollakse liigas seitsmendal positsioonil. Žalgiris on suurepärane näide sellest, kuidas nende mänguareen (15 000 inimesele) on pilgeni täis, ja seda vaatamata leegionäride arvule.

Klubi edukuse ja jätkusuutlikuse tagavad võitev meeskond, head treenerid ning süsteem, kus noored ja andekad kogutakse kokku üle kogu Leedu olevatest korvpallikoolidest. Žalgirise põhimeeskonnas põimitakse vanemate mängijate kogemus, noorte värskus ja teadlikult otsitud leegionärid üheks rusikaks, kus igale positsioonile on vähemalt kaks mängijat.

Selge on ka see, et kui omad noored on andekad ja töökad, murravad nad mistahes võistkonda. Selle eelduseks peab olema ees aga tipptasemel koduvõistkond, kuhu pürgida, ning seal ees ootav tippkonkurents. Kristjan Kitsingu sparringuks oli omal ajal Tartus Tanoka Beard, kes ja kus on selline sparring täna, homme või järgnevatel aastatel? Ei saa olla nii, et laseme korvpallis latti järjest alla, nii alla, kui see omadele poistele sobib. See on duubelmeeskonna või kui tahate tudengikorvpalli mudel. Tartu väärib kõrgemat lendu.

Väga tabavalt rääkis sellest Delfi korvpallisaates Pihtas Põhjas kunagine korvpallur Valmo Kriisa. Ta kirjeldas, et Tartu meeskonnas on praegu ajad, mil noored poisid pole veel tegelikult midagi näidanud, kui juba kutsutakse nad esindusmeeskonda. Konkurents, mis esindusmeeskonda pääsemiseks on Kriisa sõnul vajalik, puudub täna ülikooli meeskonnas täielikult.

Kui võtame teise eduloo Tartu korvpallis (Rocki aeg), ka siis mängisid üliolulist rolli lisaks korralikule eelarvele väga head välismängijad, keda toetasid kaks-kolm omade poiste tippu ja kolm-neli heal tasemel oma mängumeest, kes alati kõik ei olnud Tartust ja omad kasvandikud. Neid täielikult omasid poisse pole Tartu meeskonnas kunagi korraga olnud üle nelja.