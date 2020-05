ARVAMUS | Eesti jalgpalli suurim mis-oleks-kui

Paistis, et just see koondis on leidnud täpselt õige tasakaalu nende aspektide vahel, mis tunduvad näiteks A-koondise puhul sageli ühele või teisele poole viltu olevat. Ühest küljest usutakse endasse tohutult ning minnakse võidu peale mängima isegi kõige tugevamate vastu – selle ehtsaks tõenduseks on tõsiasi, et see meeskond suutis eelmise aasta sees võita nii Rootsit, Prantsusmaad kui Hispaaniat. Teisalt ei ole võistkond nende võitude najal mõtetega pilvedesse tõusnud, vaid antakse endale aru, et sellised teod ei tule lihtsalt, vaid nende saavutamiseks tuleb teha tohutult ja tohutult tööd. Koondis teadvustas endale, et kuigi Prantsusmaad suudeti kodus 2 : 1 võita, saadi kaks päeva varem sama vastase käest 0 : 4 klohmida. Hispaaniat võideti küll Tartus vägeva tagasituleku järel 3 : 2, ent sõprusturniiril jäädi ikkagi nelja võistkonna seas viimaseks. Viimane koht alagrupis oleks vabalt võinud olla Eesti saatus ka kodusel finaalturniiril (nagu läks 2012. aastal U19 koondisega), ent seda, kuidas tegelikult läinud oleks, ei saagi me kunagi teada.

Igatahes on turniiritagi selge, et tänavusele U17 koondisele osaks saanud erikohtlemine (tavapärasest rohkem taustajõude, spordipsühholoog, rohkem laagreid, sagedased kogunemised) tõi kaasa ka tunduvalt paremad tulemused. Jalgpalliliidul tuleb selle järgi teha õiged järeldused. Spordiüldsus võiks aga tasapisi unustada klišeeks kulunud ütluse, et eestlased arenevad hiljem ja ei saagi noorteklassides edukad olla. Saavad küll!

Jääb vaid loota, et ärajäänud turniiri tõttu tekkinud sportlik viha suudab sedasama koondist kannustada ka uudse formaadiga U19 EM-valiksarjas. Finaalturniirile pääsemiseks tuleb pääseda seitsme edasipääseja sekka, mis on üliraske ülesanne, ent nagu Hurt ütles: võistkond usub sellesse ja teeb selle nimel tööd edasi. Mis meil muud üle jääb – hoiame pöialt!