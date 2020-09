Ants Põldoja: kui jalgpallur ajab mingit mula suust välja, siis sellest mingit lugu pole, aga tennisist peab olema väljapeetud ja särama punasel vaibal

Kui on tegemist võistlusega, mille otsustab tulemus, siis peavad olema ka kindlad reeglid. Kui reegleid pole, siis võib tõesti juhtuda nii, et parem ei võida. Tennises on samamoodi reeglid, mis on kehtinud juba rohkem kui sajandi samasugustena. Mäng ise on muutunud kardinaalselt, aga ikka loetakse punkte samamoodi (olgu, kiire lõppmäng seisul 6:6 on natuke värskem asi) ja auti või võrku löödud pall annab punkti vastasele. Kogu nende pooleteise sajandi vältel, mil tennises on peetud suuri rahvusvahelisi võistlusi, on see olnud džentelmenide ja daamide mäng. Ajaloo esimestel aastatel ei meeldinud paljudele isegi see, kui mõni lõi liiga tugevalt, sest leiti, et peab ilusalt mängima, mitte palli ründama.