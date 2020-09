Andres Vaher | Vean kihla, et hasartmängukurat kollitab meid endiselt

Süütust näpuandmisest võib saada sõltuvus

Nii jõuamegi kogu loo – või õigemini märksa laiema teemaringi – kahe tuumikpunktini. Esiteks: mida saaks alaliit ja klubid ära teha, et mängijatel ei tekiks säärast kiusatust? Ja teiseks: kas koduse tippliiga pallurid üldse hoomavad, miks on kõnealune tegevus rangelt mittesoovitatav?

Alustame tagantpoolt.

Pealtnäha ju igapidi süütu ja ohutu värk: proovid suvalise rahvusvahelise mänguga õnne. Lihtsalt selle vaatamise kõrvale. Et lõbusam oleks. Puhas ajaviide ju.

Eks ta olegi. Aga täpselt niikaua, kuni väikeste summadega meelelahutusest saab midagi enamat. Paraku ei adu paljud, milliseid ohte mistahes hasartmäng tegelikult endas kätkeb. Pelk lõbu kasvab sõltuvuseks nii, et ohver isegi mitte ei hooma seda.

Just ses faasis puutubki profijalgpallur kokku sellega, et ta on profijalgpallur. Siis ei ole enam ainumäärav, kas ta rikub otseselt reegleid või mitte. Ta on jõudnud staadiumisse, kust jääb seaduse eiramiseni vaid üks samm. Ning taas: märksa lühem samm, kui võib esmapilgul tunduda. Ta on andnud kuradile sõrme. Ta õpib uut maailma järjest paremini tundma, märkab seal avanevaid turgusid ja kohtumisi, millest õpipoisina võibolla teadlikki polnud. Ta on haavatav.

Mõistagi ei tunne krediidiasutused ja kindlad tööandjad inimese säärase käitumisajaloo vastu enne otsuste langetamist huvi juhuslikult. Kusjuures too huvi pole teps mitte sportlik. Riskigrupi tundemärgid on neile teada.

Olen paduveendunud: sääraseid Kreidasid leidub Eesti liigas palju. Neid võib inimlikult mõista. Mis pole keelatud, on teadupärast lubatud. Pealegi ei saa sellest ju sündida midagi halba, nagu just sai arutletud. Ajend on päevselgelt olemas.