Andres Vaher: hukas must-valge maailm

„Noored on hukas,“ laulis Singer Vinger kümnendi eest. Vähe sellest, koos Tanel Padariga tehti samal suvel Eestimaale ring peale, tuuri hüüdlauseks toosama laulupealkiri. Tõsi küll, lõpus küsimärgiga varustatud.

Hardi Volmeri & Co sõnum oli tavapäraselt sügavamõtteline ega puudutanud mõistagi mingil viisil jalgpalli. Aga kui hiljuti tuli teatavaks, et politsei vahistas Inglismaal 12aastase poisi, kes oli sotsiaalmeedia vahendusel saatnud terve rea rassistlikke sõnumeid vutistaar Wilfried Zahale, kangastus too laul küll justkui iseenesest mu mälupildis.

Mõistagi ei puuduta probleem kaugeltki vaid toda teismelist noorsandi. Mõistagi ei ole õige teha loo avalauses laulusõna kaudu toodud üldistust. Sest tegelikult on hukas terve maailm. Vähemalt see osa küll, mis puudutab jalgpalli ja rassismi.

Meile siin Euroopa väikeses ja vaikses nurgakeses tundub kogu see temaatika kauge. Eesti jalgpall (ja sport üleüldse) pole tõeliste rassismijuhtumitega pidanud kokku puutuma. Kõike, mis ette tulnud, saab liigitada kergeks pinnavirvenduseks. Jumal tänatud, et nii on läinud. Ent arvestades suunda, kuhu (hukas) maailm liigub, oleme küll sinisilmsed, kui arvame, et too tõbi ei või iial meid kollitama saabuda. Nagu koroona – vabandatagu võrdluse eest –, ei tunne ka too viirus riigipiire, iseäranis, kui „rahuaeg“ taastunud ning piirid taas täies ulatuses ja igas suunas avatud.

Politseiohvrite kampaania mõjutab ka spordirahvast

Mäletate, eelmise aasta sügisel vallandus Bulgaaria–Inglismaa EM-valikmängu ajal tõeline kaos. Kodufännid – kui neid nii saab muidugi nimetada – näitasid külalistele korduvalt natsi-käemärki ja tegid nende tumedanahaliste pallurite poole ahvihäälitsusi. Mäng tuli seetõttu kaks korda peatada. Kahe riigi ametiisikute vahel puhkes nii enne kui pärast kohtumist tuline sõnasõda. Jalgpalli sünnimaal leidis nii mõnigi, et Inglismaa koondis ei reageerinud piisavalt jõuliselt – nende arvates pidanuks solvatud meeskond tagasi vaatamata väljakult lahkuma.

Samuti on jalgpallihuviline kahetsusväärse põhjalikkusega viidud kurssi sellega, mis toimub Itaalias. Seal said säärased juhtumid juba niivõrd igapäevaseks, et vaidlus ei käinud enam teljel „Kuidas probleemi tõkestada?“, vaid „Kas rassism spordiareenidel on kultuuri osa või mitte?“. Absurdsus, mille peale tahaks kangesti teha musta huumorit: olgu taevas tänatud, et koroona järellainetus sealmail publikut tribüünidele ei luba. Saavad mängijad vähemalt mõne kuu solvamata oma tööd teha.