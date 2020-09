ANALÜÜS | Raha jagamise süsteem on segane ja tekitab paksu verd. Kas Baltale, Galetale, Laasmale, Ojaloole ja Fostile tehti liiga?

Kui A ja B kategooria toetusi määratakse selgete kriteeriumite alusel, siis C puhul on alati olnud paksu verd, kuna see on märksa subjektiivsem. Raske on võrrelda eri spordialasid, lihtsam on võrdlust teha ühe ala lõikes. Üldpilt tekitab kohati küsimusi, keeruline on näha loogikat. No näiteks kümnevõistleja Johannes Erm oli mullu maailma edetabelis seitsmes, sulgpallur Raul Must on maailma pingereas 82., ometi maksab EOK esimesele C kategooria toetust (1000 eurot kuus) ja teisele C+ toetust (1400 eurot).

Pärisime tippspordikomisjoni juhilt Erich Teigamägilt tehtud otsuste kohta aru ja vaatasime, milline on nimetatud kergejõustiklaste seis olümpia ränkingus. Saime teada palju uut ja üllatavat.