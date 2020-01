3,7-promilline joove, 138 km/h rauas ja politsei eest põgenemine. Ei, mitte lihtsalt halb kombinatsioon, vaid ausalt öeldes kohutavalt idiootlik, kuritegelik, täiesti arusaamatu. Juhtunut olematuks teha ei saa, järeldusi ja vajalikke muutusi aga küll.

Usun, et mustvalgel neid sõnu lugedes, saavad kõik aru, et see on vale, nii ei tohi. Ometi juhtus nõnda, et Andres Reinart tol hetkel ei saanud. Ja vajalikku mõju ei olnud ka varasematel sarnaste eksimuste eest määratud karistustel, hoiatustel, selgitustel. Kuidagi läks nii, et tema puhul ei jõutud kohale. Ja nagu selgus kohalike jutust, siis see polnud ühekordne asi, vaid pigem muster.

Ah et kuidas tuleb siin mängu Ott Tänak?