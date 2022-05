Muguruza langes Kanepi legendaarsesse suure slämmi püünisesse

Asetatud mängijate suure slämmi turniiri avaringis konkurentsist lülitamine on Kaia Kanepi leivanumber. Eile sai Eesti teine reket sellega hakkama juba kümnendat korda, kui ta alistas Prantsusmaa lahtistel tennisemeistrivõistlustel hispaanlanna Garbiñe Muguruza (WTA 10.) 2 : 6, 6 : 3, 6 : 4, olles seejuures välja tulnud teise seti 0 : 2 (0 : 40) kaotusseisust.

Maailma esikahekümne tennisiste on Kanepi suurturniiridel võitnud nüüd juba 14 korda, esikümne mängijaid kümme. Esimese kolme ringi peale on ta üllatanud kokku 19 paigutusega mängijat. Viimase näitaja poolest on temast edukamad olnud ainult Serena Williams (29), Venus Williams (22) ja Victoria Azarenka (21).