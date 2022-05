Topeltpingega finaal tõi Paidele ajaloolise tiitli

Eesti klubijalgpallis on praegu neli suurjõudu. FC Flora on tipptiimide sekka kuulunud juba 30 aastat, FCI Levadia on suures mängus olnud üle 20 ja Nõmme Kalju üle kümne aasta. Kõigil on ette näidata mitu tiitlit ja karikat. Paide Linnameeskond on kõrgeimas mängus osalenud ainult mõned aastad. Nüüd saadi kätte ka esimene trofee ja seda olukorras, kus neil tuli taluda topeltpinget.