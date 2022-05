Kas Real Betise võidupunktid Real Madridi vastu tooksid lahenduse Sevilla klubide rivaalitsemisele La Ligas?

La Liga viiendal kohal paikneval Real Betisel on võimalus end tõestada mitte ainult hooaja favoriidi, vaid juba meistri vastu. Real Madridil pole enam suurt vahet, mis mängu lõppskooriks jääb, kuid Real Betise meeskonnale on kohtumine siiski suure tähendusega. Võidupunktid toovad lootuse tõusta tabelis neljandaks, seda juhul, kui Sevilla kaotab oma järgmise kohtumise Atletico Club vastu, mis on hetkel liiga kaheksandal kohal. See mängu spordiennustuse seisukohalt põnevaks teebki.

Võitluses neljanda koha pärast on ajalooline tähendus, sest mõlemad tiimid, nii Sevilla FC kui ka Real Betis on Sevilla meeskonnad, kelle omavaheline rivaalitsemine on saanud traditsiooniks. Hetkel on Sevilla juhtimas Real Betise üle kolme punktiga ja GD on mõlemal tiimil sama.

Neljandale kohale tõusmiseks oleks Real Betisel vaja Real Madrid võita võimalikult suure väravate vahega. Ent tuleb tunnistada, et Sevilla vastane, Atletico Club, saab olema kindlasti lihtsam vastane, kui seda on La Liga võitja ja tänavune Meistrite Liiga finalist, Real Madrid.

OlyBet spordiennustusportaali statistika näitab oluliselt suuremat võiduvõimalust Real Madridile koefitsiendiga 1,76 ning Real Betise skooriks on 4,10.

Peab aga arvestama, et Real Betis on hooaja jooksul näidanud end tugevast küljest ja võimatu pole jalgpallis kunagi midagi. Viimati mängitud omavaheline kohtumine Real Madridi ja Real Betise vahel oli vägagi tasavägine, kusjuures Real Betisel oli rohkem pealelööke ja lööke raamidesse. Lisaks sellele hoiti 51% mängust palli Betise tiimi käes. See on ainult statistika, sest Real Madrid lõi 61. minutil 1 – 0, millega mäng ka lõppes.

Eelmine hooaeg lõpetas Real Betis La Liga tabelis 6. kohal. Juhul, kui Sociedad võidab Atletico Madridi ja Real Betis kaotab Real Madridile, siis lõpetatakse sel hooajal samuti 6. kohal. Omavahelises mängus jäi Betise ja Sociedadi kohtumine viiki, kuid kaks eelnevat mängu domineerisid rohesärgid 4- 0.