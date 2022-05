Liverpooli tähe uskumatu teekond alakaalulisest külapoisist kaitsjate õudusunenäoks

Teekond tippjalgpallini võib palluritel olla väga erisugune. Sel kevadel on üheks silmapaistvamaks mängijaks tõusnud Liverpooli 25-aastane ääreründaja Luis Díaz. Colombia praegune kõige säravam jalgpallur on sündinud riigi üheks vaesemaks piirkonnaks peetavas La Guajiras. Barrancase linnakeses võitlevad kohalikud indiaani päritolu inimesed iga päev vaesuse ja alatoitumisega. Vajuude järeltulija Díaz oli 18-aastaselt veel mittekeegi ja ükski klubi ei tahtnud talle lepingut pakkuda. Arstid tõdesid talle peale vaadates, et sellist noormeest ei tohikski jalgpalliväljakule saata. Kaheksa aastat hiljem on ta Jürgen Kloppi masinavärgis nii oluline lüli, et temata ei kujuta Liverpooli enam ettegi.